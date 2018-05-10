Доменико Кришито: "Запомнились игры со "Спартаком" и ЦСКА. Победы над ними врезаются в память"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито во время открытой тренировки перед матчем 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" предположил, что не сможет сдержать эмоции перед последней игрой в российской карьере, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, итальянец уже объявил о том, что по окончании сезона покинет "Зенит". Перед матчем с хабаровчанами защитник попрощается с болельщиками клуба.

– Вы проводите одну из последних тренировок в "Зените". Помните первую? – вопрос Кришито.

– Да, я помню абсолютно все, что происходило за эти семь прекрасных лет. Я провел отличное время в Петербурге. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую чувствовал все эти годы.

– Какой момент считаете главным в петербургской карьере?

– Таких несколько. Главное – это трофеи, их было пять. Они все важные, каждый из них запомню навсегда. Также хорошо мне запомнились игры против "Спартака" и ЦСКА. Победы над ними навсегда врезаются в память. Помню, как порвал крестообразные связки колена, и то, как клуб заботился обо мне во время восстановления.

– Этот сезон – один из самых сложных?

– Да. Если смотреть на результаты, можно сказать так. Получился тяжелый год. Но, несмотря на результаты, болельщики поддерживают нас как никогда. На матче со "СКА-Хабаровск" ожидается миллионный болельщик, это здорово.

– Какова мотивация у вас и у команды перед последним матчем?

– Все команды, которые играют против "Зенита" находят мотивацию. Для всех эта игра дает эмоциональный импульс, они на сто процентов выкладываются. Задача "Зенита" – закончить чемпионат победой. А у меня персональная мотивация высока. Меня будут переполнять эмоции, и это неизбежно. (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч 30-го тура чемпионата России "Зенит" - "СКА-Хабаровск" пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн трансялцию этой игры.