Доменико Кришито: "Я вернусь в Италию. "Дженоа" - в моем сердце"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито не стал напрямую отвечать на вопрос о возможном возвращении в "Дженоа". Летом у капитана питерцев истекает срок соглашения. Информация о его переходе в "Дженоа" регулярно появляется в СМИ.
- С "Дженоа" нет ничего официального, - цитирует Football Italia Кришито. - Все, что я могу сказать: я вернусь в Италию, а "Дженоа" интересуется мной и всегда будет в моем сердце.
Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" в 2011 году. В текущем сезоне на его счету 5 голов в 32 матчах во всех турнирах.
foreverCSKAforever
Для РПФЛ, конечно, игрок он очень даже ценный, но Криш сыграл до финального свистка просто немеряное кол-во матчей, где красная карточка ждала его еще до 60 мин. встречи, а то и раньше перерыва. Лояльное судейство очень помогло ему остаться в памяти, как неплохому футболисту.
16:37
foreverCSKAforever
Как раз там в Италии скандал с договорняками подзабылся.
16:31
sv55
если Дженоа у Кришито в сердце, то Зенит - в каком месте?)))
15:57
Andrey_Veselov
Защитник топовый по меркам рфпл, атакует лучше, чем защищается только) много с судьями разговаривает и грязновато играет. Набиуллин его заменит без потери в игре
15:57
Щас спою
Ну теперь еще лямов 70 бакланы готовят
15:40
Berkut-7
Так или иначе, Кришито провёл хорошие годы за Зенит , было многовато-то травм, но защитник он отличный, в общем спасибо за игру Доминико и годы которые ты посвятил России.
14:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Лучший фланговый защ чемпа! Все бы так играли ,как он тогда бы Салямычу не пришлось голову ломать кого ставить Песикова или Комбарика.
14:01
Posidelov87
езжай, мы найдем тебе замену!
13:55
henri71
Давай завтра же и вали
13:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
так и играет уже 3 года на чемоданах. отсюда и результат такой.
13:44