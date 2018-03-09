13:26 | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Я вернусь в Италию. "Дженоа" - в моем сердце"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито не стал напрямую отвечать на вопрос о возможном возвращении в "Дженоа". Летом у капитана питерцев истекает срок соглашения. Информация о его переходе в "Дженоа" регулярно появляется в СМИ.

- С "Дженоа" нет ничего официального, - цитирует Football Italia Кришито. - Все, что я могу сказать: я вернусь в Италию, а "Дженоа" интересуется мной и всегда будет в моем сердце.

Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" в 2011 году. В текущем сезоне на его счету 5 голов в 32 матчах во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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foreverCSKAforever

Для РПФЛ, конечно, игрок он очень даже ценный, но Криш сыграл до финального свистка просто немеряное кол-во матчей, где красная карточка ждала его еще до 60 мин. встречи, а то и раньше перерыва. Лояльное судейство очень помогло ему остаться в памяти, как неплохому футболисту.

16:37

foreverCSKAforever

Как раз там в Италии скандал с договорняками подзабылся.

16:31

sv55

если Дженоа у Кришито в сердце, то Зенит - в каком месте?)))

15:57

Andrey_Veselov

Защитник топовый по меркам рфпл, атакует лучше, чем защищается только) много с судьями разговаривает и грязновато играет. Набиуллин его заменит без потери в игре

15:57

Щас спою

Ну теперь еще лямов 70 бакланы готовят

15:40

Berkut-7

Так или иначе, Кришито провёл хорошие годы за Зенит , было многовато-то травм, но защитник он отличный, в общем спасибо за игру Доминико и годы которые ты посвятил России.

14:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Лучший фланговый защ чемпа! Все бы так играли ,как он тогда бы Салямычу не пришлось голову ломать кого ставить Песикова или Комбарика.

14:01

Posidelov87

езжай, мы найдем тебе замену!

13:55

henri71

Давай завтра же и вали

13:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

так и играет уже 3 года на чемоданах. отсюда и результат такой.

13:44

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