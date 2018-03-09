Доменико Кришито: "Я вернусь в Италию. "Дженоа" - в моем сердце"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито не стал напрямую отвечать на вопрос о возможном возвращении в "Дженоа". Летом у капитана питерцев истекает срок соглашения. Информация о его переходе в "Дженоа" регулярно появляется в СМИ.

- С "Дженоа" нет ничего официального, - цитирует Football Italia Кришито. - Все, что я могу сказать: я вернусь в Италию, а "Дженоа" интересуется мной и всегда будет в моем сердце.

Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" в 2011 году. В текущем сезоне на его счету 5 голов в 32 матчах во всех турнирах.