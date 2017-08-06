Доменико Кришито: "У "Зенита" мало времени на празднование"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил, что команда очень довольна добытым результатом. Капитан питерцев также выразил удовлетворение от своего забитого мяча.

– Какие впечатления от матча со "Спартаком"?

– Все мы очень довольны. Особенно учитывая то, какого соперника мы сегодня обыграли. Но у нас мало времени на то, чтобы праздновать, потому что впереди нас ожидает новый матч.

– Насколько важны персонально для вас забитые мячи?

– Конечно, я доволен. Мне не так часто удается забивать. Я рад и забитым мячам, и победе.

– Как вам игра новичка команды – Мамманы?

– Он провел очень хороший матч, несмотря на ошибку, которую допустил. Я считаю, что он сыграл хорошо, для него это было важно.

– Насколько важно сделать подарок Кержакову, прощание с которым прошло на стадионе перед матчем?

– Кержаков – легенда "Зенита", я горд, что некоторое время играл с ним бок о бок. Рад, что нам удалось одержать победу.

– Глядя на результат сегодняшнего матча, задумываешься: это настолько силен "Зенит", или настолько слаб "Спартак". Как вам кажется?

– Конечно, силен "Зенит".

– Поражение от израильтян– это тактический ход, чтобы запутать "Спартак"?

– В этом матче нам тоже удалось выполнить свою задачу, поэтому все мы очень довольны. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"