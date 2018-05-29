Доменико Кришито: "Семак – лучший кандидат на пост тренера "Зенита"

Бывший защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что руководство клуба назначит на пост главного тренера Сергея Семака, который в настоящее время возглавляет "Уфу". Ожидается, что сегодня, 29 мая, на базе сине-бело-голубых в Удельном парке состоится встреча представителей фан-движения "Зенита" с новым главным тренером.

Вице-губернатор Петербурга поздравил Семака с возвращением в "Зенит"

– Конечно же, я скучаю по "Зениту" – я провел там семь лет, семь фантастических лет, – цитирует "Р-Спорт" Кришито. – Но сейчас я в итальянском клубе и думаю о нем. Но я никогда не забуду "Зенит". Сейчас слежу за тем, что происходит в команде, довольно часто общаюсь с Леандро Паредесом. Думаю, тренером "Зенита" станет Семак. Он знает игроков, знает город, знает обстановку в команде, он – лучшая кандидатура.

Напомним, Кришито выступал за "Зенит" с 2011 по 2018 год. В составе сине-бело-голубых 31-летний защитник провел 225 матчей, забив 20 мячей. Вместе с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем кубка страны. Со следующего сезона он будет играть в "Дженоа".

Семак играл за "Зенит" с 2010 по 2013 год. С 2013 по 2016 год он входил в тренерский штаб питерцев, а в 2014 году после отставки Лучано Спаллетти и до назначения Андре Виллаша-Боаша исполнял обязанности главного тренера команды.

Антиманчини. Как Семак может изменить "Зенит" //

Кого оставит Семак? У "Зенита" перебор игроков //

Кто войдет в штаб Семака в "Зените"