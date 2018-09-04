Доменико Кришито: "С приходом Маркизио "Зенит" полностью готов к победе в чемпионате"

Бывший защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито в интервью клубной пресс-службе положительно высказался о переходе в команду экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Соглашение между питерцами и 32-летним хавбеком рассчитано на 2 года.
– Клаудио – игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер, – сказал Крищито. – Думаю, что с приходом Маркизио "Зенит" полностью готов к победе в чемпионате.
– Правда ли, что Маркизио связывался с вами и просил совета по поводу переезда в Петербург?
– Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в "Зенит" и переехать в прекрасный Петербург.
– Хотите что-нибудь пожелать новичку сине-бело-голубых?
– Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! "Зенит" – лучший клуб в России. Давай-давай!
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-09-04-domeniko-krishito-s-prikhodom-markizio-zenit-polnostyu-gotov-k-pobede-v-premer-lige.htm