Доменико Кришито: "Решение уйти из "Зенита" принял несколько месяцев назад"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито, попрощавшийся сегодня с командой и болельщиками, рассказал, когда принял решение вернуться в "Дженоа".

– Когда вы приняли решение уйти из "Зенита"?

– Несколько месяцев назад. Я поговорил с семьей и принял решение – после семи лет пришла пора возвращаться домой. Но и Санкт-Петербург для нас навсегда останется родным: я жил здесь семь лет, здесь росли мои дети, и я не могу сказать, что уезжаю из чужого города – нет, я уезжаю из моего второго дома. Но пора возвращаться в "Дженоа" – этот клуб в моем сердце, я пришел туда в 14 лет, и он очень много для меня значит. (Егор БЫЧКОВ)