Доменико Кришито: "Разговаривал с новичками - они уже знают, насколько важен матч со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что провел беседу с Леандро Паредесом и Себастьяном Дриусси, во время которой объяснил важность предстоящего дерби со "Спартаком". По его словам, аргентинцы смогу и сами понять принципиальность матча, когда увидят переполненные трибуны стадиона в Санкт-Петербурге.

– И вас, и москвичей тренируют итальянцы, в составах команд есть игроки с опытом выступлений в серии А. Можно ли назвать воскресную встречу апеннинским дерби в РФПЛ?

– Наверняка нас ждет очень интересный матч. Каррера еще в прошлом году продемонстрировал все, на что способен. Так что действительно жду особенной игры.

– В "Зените" сейчас много новичков, которые приехали из других чемпионатов. Если они спросят у капитана Кришито, почему матч со "Спартаком" самый принципиальный для петербуржцев, что ответите?

– Думаю, говорить ничего не требуется: они сами все поймут, когда выйдут на поле и увидят переполненные трибуны нашего нового стадиона. Но я уже разговаривал с Паредесом, Дриусси и остальными ребятами – они уже знают, насколько важна для нас встреча со "Спартаком". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито