Доменико Кришито: "Рассчитываю, что Манчини пригласит меня в сборную Италии"

Итальянский защитник Доменико Кришито, сыгравший сегодня последний матч за сине-бело-голубых (победа над "СКА-Хабаровск" в 30-м туре чемпионата России со счетом 6:0), сказал, что нельзя оценивать карьеру уже бывшего тренера "Зенита" по одному сезону в Санкт-Петербурге, и признался, что рассчитывает на вызов в сборную Италии, которую должен возглавить Роберто Манчини.

- Вы рассчитываете, что Манчини вызовет вас в сборную Италии?

- Да, потому что читал в итальянской прессе, что он будет новым главным тренером национальной команды. В первую очередь хочу поздравить его с этим и сказать, что Роберто заслужил эту должность, он блестящий тренер. Нынешний сезон не совсем показателен, нельзя судить по нему о карьере Манчини в целом. Было сделано много ошибок на поле и виноваты, в первую очередь, мы, игроки. Надеюсь еще сыграть в сборной Италии под его руководством. (Егор БЫЧКОВ)

Все о чемпионате России по футболу