Доменико Кришито: "Работа Манчини? Всегда непросто тренировать, когда так много футболистов"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после победы над "Уфой" (3:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что все в команде знали об уровне главного тренера Роберто Манчини. Также футболист отметил, что итальянец нашел новую позицию для Александра Кокорина, который стал чаще забивать.

– Мы знали и раньше, что Манчини один из лучших специалистов в мире, – сказал в эфире программы "После футбола" Кришито. – Непросто тренировать, когда у тебя так много игроков. Но он нашел позицию тому же Кокорину, после чего он стал забивать.

Мы играем одинаково сильно и в центре и на фланге. Сегодня например вышел Нобоа, помог команде. Когда мы выкладываемся на сто процентов, мы достигаем победы.