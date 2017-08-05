09:37 5 августа | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Пусть приедут хоть 15 аргентинцев, если это поможет "Зениту"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито подчеркнул, что скоро болельщики увидят "настоящий "Зенит". Итальянец отметил, что помогает освоиться новичкам команды.

 
22 июля. Санкт-Петербург. "Зенит" – "Рубин" - 2:1. Аргентинские новички cине-бело-голубых Себастьян ДРИУССИ и Леандро ПАРЕДЕС (справа).Аргентинцы "Зенита": почему их так много

– Сейчас в "Зените" много новичков, сменилось полкоманды. Это сказывается на взаимопонимании? Со стороны команда пока выглядит не самой сыгранной.

– Скоро вы увидите настоящий "Зенит"! Да, к нам пришло много новых игроков. Кто-то уже успел притереться, кто-то еще вливается. Немного терпения – и у нас все получится.

– Судя по соцсетям, вы плотно общаетесь с Паредесом и Дриусси. Приятные ребята?

– Да, хорошие молодые парни. Помогаю им освоиться в клубе.

– В "Зените" уже три аргентинца. На подходе и другие футболисты из этой страны. Не перебор?

– Если они действительно нам помогут – пусть приезжает хоть пятнадцать человек! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Непорочный как ТИ

да хоть 25!

23:08 5 августа

либеральный буддист

Судя по видеонарезкам эти аргентинцы не особо отличаются от местных. Спрашивается, для чего их покупают, если таких ребят дофига и в первом дивизионе?

09:54 5 августа