05:55 5 августа | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Подколки Глушакова "Зениту" неинтересны"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что относится с понимание к шутке полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, который в соцсетях разместил свое изображение с чемпионским кубком на фоне стадиона в Санкт-Петербурге без газона. По его словам, такую команду, как "Зенит", эти подколки не должны задевать.

– После завоевания титула капитан москвичей Денис Глушаков часто подшучивал над "Зенитом" в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

– Нет – расскажите.

– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Нет. Мы – "Зенит" и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито

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Нулевой ничьей
1.9%
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6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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acdctnt

Сидя на лавке спама всякие глупости лезут в голову Пашалич приглушит глушакова на глушняк

11:05 5 августа

NVA23

Видимо перевели не верно - "всегда выигрываем")))

08:08 5 августа