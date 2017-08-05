Доменико Кришито: "Подколки Глушакова "Зениту" неинтересны"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что относится с понимание к шутке полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, который в соцсетях разместил свое изображение с чемпионским кубком на фоне стадиона в Санкт-Петербурге без газона. По его словам, такую команду, как "Зенит", эти подколки не должны задевать.

– После завоевания титула капитан москвичей Денис Глушаков часто подшучивал над "Зенитом" в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

– Нет – расскажите.

– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Нет. Мы – "Зенит" и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито