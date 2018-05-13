Доменико Кришито: "Петербург навсегда останется моим вторым домом"

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал обращение капитана команды Доменико Кришито к болельщикам. Итальянец после окончания сезона покинет российский клуб, а сегодняшний матч чемпионата России со "СКА-Хабаровском" станет для него прощальным.

– Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба. Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом, - заявил Кришито по-русски, перейдя затем на итальянский. - Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надел форму "Зенита". Благодарю всех от всего сердца. Мне будет вас не хватать.

Благодарен за все, что вы мне дали за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за все не столь прекрасные, без которых футбол невозможен. Трудно выразить все, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, и мне сложно все это выразить. Просто большое спасибо. Я буду болеть за "Зенит" вместе с вами. Давай, "Зенит"!