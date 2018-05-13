17:26 | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Отныне и навсегда я буду преданным болельщиком "Зенита"

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Капитан "Зенита" Доменико Кришито остался впечатлен церемонией прощания с клубом. Итальянец покидает "Зенит" по окончании сезона, сегодня он провел последний матч в его составе. Питерцы в 30-м туре разгромили "СКА-Хабаровск" (6:0), Кришито был заменен в концовке встречи под овации трибун.

- Это был особенный день для меня, - начал Кришито. - Последняя игра в майке "Зенита". Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня здесь все эти годы: фанатам, сотрудникам клуба, жителям Санкт-Петербурга, которые приняли меня. Отныне и навсегда я буду преданным болельщиком "Зенита".

- Перед матчем вы знали, что вас заменят в конце встречи?

- Нет, но я рассчитывал на это. Спасибо тренеру - он знал, какой важной была эта игра для меня, что она значила, и дал мне еще одну возможность поблагодарить всех вокруг. 

- Вы наверняка представляли себе этот последний день. Ожидания совпали с реальностью?

- В действительности все оказалось еще невероятнее, я не рассчитывал на такую прекрасную церемонию прощания, все эти слова на итальянском на трибунах - это непередаваемые эмоции. (Егор БЫЧКОВ)

Зенит - СКА-Хабаровск

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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aleksart-spb

СПАСИБО КАПИТАН))

18:15

SIZ170

Удачи Доменико!!! Мы тоже будем тебя помнить!!! Ты один из лучших в истории Зенита!!!

18:00

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