Доменико Кришито: "Нет оправдания такой плохой игре"

Защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито после поражения питерцев от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что его команде нужно работать более усердно. Также итальянский игрок обороны принес извинения болельщикам.

- Сегодня мы хотим принести извинения каждому, - цитирует официальный сайт "Зенита" Кришито. - Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее. Впереди еще много матчей в премьер-лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас.

Напомним, после 15 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 3 балла.

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