Доменико Кришито: "На матч со "Спартаком" игроков "Зенита" специально настраивать не нужно"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что в команде все понимают важность предстоящего матча со "Спартаком". По его словам, специально настраивать игроков на такой поединок не нужно.

– Как чувствуете себя в роли капитана?

– Очень рад быть им в "Зените". Это большая честь и ответственность, ведь получил повязку после Данни, который за эти годы стал для меня почти братом. Готов к такой ответственности.

– Данни – для вас пример идеального вожака или есть и другие ориентиры?

– Он был фантастическим капитаном! Данни – отличный футболист на поле и харизматический лидер в раздевалке. Португалец умел здорово мотивировать команду.

– А как вы это делаете? Что скажете партнерам перед матчем со "Спартаком"?

– Перед такой встречей никого специально настраивать не нужно. Ребята и так все понимают. Игра со "Спартаком" – особенная для футболистов, клуба и болельщиков. Нужно просто выйти на поле сконцентрированными на сто процентов. Вот и вся мотивация. За последние три сезона "Зенит" лишь однажды уступил москвичам. Это говорит о том, насколько важен для нас каждый матч с этим соперником. Но выиграть чемпионат еще важнее. Для этого нужно брать три очка в любой встрече, независимо от того, кто выходит против нас. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито