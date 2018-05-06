Доменико Кришито: "Мы начали сезон очень хорошо, но потом у нас появились проблемы"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито подвел предварительные итоги сезона и рассказал, с какими проблемами столкнулась команда в этом году.

– Мы начали (сезон. – Прим. "СЭ") очень хорошо, но потом у нас появились проблемы – много раз сыграли со счетом 0:0, много раз не могли забить, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Кришито. – Все прекрасно понимают, что без забитых мячей не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне "Зенит" станет чемпионом. Ключевые проблемы? Первая – отсутствие забитых мячей. Вторая – небольшое невезение. Третья – травмы, поскольку мы потеряли множество футболистов из-за повреждений. Но "Зенит" – очень молодая команда, которой требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал.

После 29 туров сине-бело-голубые занимают пятую строчку в таблице РФПЛ с 50 очками. В заключительном туре "Зенит" примет дома аутсайдера чемпионата "СКА-Хабаровск".