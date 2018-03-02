Доменико Кришито: "Мой дом - Генуя"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито сообщил, что в ближайшее собирается вернуться "Дженоа". Футболист, который 27 февраля объявил об уходе из петербургского клуба, назвал Геную своим родным домом.
– Когда я уходил семь лет назад, то объявил, что мечтаю вернуться в "Дженоа", – приводит Genoa Channel слова Кришита. – Эта мечта не изменилась. Я хочу что-то выиграть футболке красно-синих.
Я женат на женщине из Генуи, мои дети родились в Генуе, поэтому этот город – мой дом. Фанаты любят меня, и я никогда их не забывал. Даже в России я продолжаю наблюдать за "Дженоа". Надеюсь, что однажды мои дети наденут футболку этого клуба.
Кришито выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за генуэзский клуб.
shpasic
Зенит уже взял Набиуллина, вроде, теперь легко отпустят Кришито. ну, или какого-нибудь арга возьмут, если Манчини летом не сбежит.
13:53
Serenky25
Заработал. Имеет право. В любви не клялся. С Шляпой не бухал. С Геной косяк не забивал.
12:27
Levbereg
Правильно и логично. Денег заработал, можно и быт обустраивать.
12:21
баламошка
Да уж понятно, что не помойка. Зато на свалке много денюжек срубил.
12:06
ЗЮК~
Некий Арустамян говорит,что Кришито просто выбивает у бомжей контракт на три года,а они предлагают на год.
12:03
Семь ветров
Хорошо когда человек с помойки имеет возможность вернуться домой.
12:01