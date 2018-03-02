Доменико Кришито: "Мой дом - Генуя"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито сообщил, что в ближайшее собирается вернуться "Дженоа". Футболист, который 27 февраля объявил об уходе из петербургского клуба, назвал Геную своим родным домом.

– Когда я уходил семь лет назад, то объявил, что мечтаю вернуться в "Дженоа", – приводит Genoa Channel слова Кришита. – Эта мечта не изменилась. Я хочу что-то выиграть футболке красно-синих.

Я женат на женщине из Генуи, мои дети родились в Генуе, поэтому этот город – мой дом. Фанаты любят меня, и я никогда их не забывал. Даже в России я продолжаю наблюдать за "Дженоа". Надеюсь, что однажды мои дети наденут футболку этого клуба.

Кришито выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за генуэзский клуб.