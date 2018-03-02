11:55 | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Мой дом - Генуя"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито сообщил, что в ближайшее собирается вернуться "Дженоа". Футболист, который 27 февраля объявил об уходе из петербургского клуба, назвал Геную своим родным домом.

– Когда я уходил семь лет назад, то объявил, что мечтаю вернуться в "Дженоа", – приводит Genoa Channel слова Кришита. – Эта мечта не изменилась. Я хочу что-то выиграть футболке красно-синих.

Я женат на женщине из Генуи, мои дети родились в Генуе, поэтому этот город – мой дом. Фанаты любят меня, и я никогда их не забывал. Даже в России я продолжаю наблюдать за "Дженоа". Надеюсь, что однажды мои дети наденут футболку этого клуба.

Кришито выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за генуэзский клуб.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

Зенит уже взял Набиуллина, вроде, теперь легко отпустят Кришито. ну, или какого-нибудь арга возьмут, если Манчини летом не сбежит.

13:53

Serenky25

Заработал. Имеет право. В любви не клялся. С Шляпой не бухал. С Геной косяк не забивал.

12:27

Levbereg

Правильно и логично. Денег заработал, можно и быт обустраивать.

12:21

баламошка

Да уж понятно, что не помойка. Зато на свалке много денюжек срубил.

12:06

ЗЮК~

Некий Арустамян говорит,что Кришито просто выбивает у бомжей контракт на три года,а они предлагают на год.

12:03

Семь ветров

Хорошо когда человек с помойки имеет возможность вернуться домой.

12:01

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