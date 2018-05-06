Доменико Кришито: "Локомотив" заслужил титул своей игрой"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито отметил, что "Локомотив" заслужил право стать чемпионом России своей игрой в течение всего турнира. Железнодорожники оформили титул вчера, переиграв в матче 29 тура РФПЛ "Зенит" (1:0).

– Можем только поздравить их с завоеванием титула. Они это заслужили по итогам сезона своей игрой, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кришито. – У меня не было времени, чтобы им что-то сказать лично – они радовались на поле и готовились к празднованию трофея. Еще раз скажу: поздравляю "Локомотив" с чемпионством. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет "Зенит".

Железнодорожники стали чемпионами России в третий раз за свою историю. Ранее они выигрывали в 2002 и 2004 годах.