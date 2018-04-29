Доменико Кришито: "Как с нами часто бывает, не смогли забить"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил бойцовские качества одноклубников. Также защитник питерцев призвал болельщиков верить в команду до конца.

"Мы старались, мы боролись, но, как это бывает с нами часто, не смогли забить, - написал в Инстаграме Кришито. - Вы должны верить в нас до конца! Вы не должны сдаваться!"

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Роберто Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Apr 29, 2018 at 10:26am PDT

Турнирная таблица и календарь чемпионата России