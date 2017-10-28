Доменико Кришито: "Дружим с Боккетти со времен "Дженоа"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито сказал, что планирует встретить Рождество с бывшим партнером по команде Мигелем Данни, который в настоящее время выступает за "Славию". Защитник также отметил, что долгое время хорошо общается с игроком обороны "Спартака" Сальваторе Боккетти.

– Вы недавно ездили в Прагу к Данни.

– Это было очень здорово – увидеть его и его семью, – цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. – Мы 7 лет играли вместе в "Зените". Рождество мы тоже собираемся провести вместе.

– В Праге?

– Не, Дубай-Мальдивы.

– А, классика профессионального футбола. Прага понравилась?

– Да, я первый раз был как турист. Один раз приезжал с "Дженоа" в еврокубках, но в таких поездках города не видишь. Карлов мост, Градчаны – очень красиво. Очень много итальянцев на улицах.

– Точно так же вы недавно ездили к Боккетти в Москву. Петербургские любители футбола... э-э-ээ... вздрогнули.

– Мы дружим еще со времен "Дженоа", в которой играли вместе, практически братья. Я очень его люблю и очень хорошо к нему отношусь, всегда пытаемся повидаться, если появляется такая возможность. На самом деле, отношения на поле – это одно, а отношения за его пределами – совсем другое.