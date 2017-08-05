Доменико Кришито: "Для меня Манчини - великий"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что считает главного тренера команды Роберто Манчини великим игроком и тренером. Итальянца не смущает тот факт, что они с наставником выступали за разные команды Сампдории, которые являются непримиримыми соперниками.

– Италия – страна дерби. Какое из них наиболее горячее лично для вас?

– Конечно, это "Дженоа" – "Сампдория"!

– Любопытно, что вы воспитанник "Дженоа", а Роберто Манчини – легенда "Сампдории". Как относились к нему в детстве? Недолюбливали лидера принципиального соперника?

– Мистер был прекрасным игроком, творил историю "Сампы" и "Лацио". Для меня он – великий. И как футболист, и как тренер. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито