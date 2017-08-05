04:26 5 августа | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Для меня Манчини - великий"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью "СЭ" отметил, что считает главного тренера команды Роберто Манчини великим игроком и тренером. Итальянца не смущает тот факт, что они с наставником выступали за разные команды Сампдории, которые являются непримиримыми соперниками.

– Италия – страна дерби. Какое из них наиболее горячее лично для вас?

– Конечно, это "Дженоа""Сампдория"!

– Любопытно, что вы воспитанник "Дженоа", а Роберто Манчини – легенда "Сампдории". Как относились к нему в детстве? Недолюбливали лидера принципиального соперника?

– Мистер был прекрасным игроком, творил историю "Сампы" и "Лацио". Для меня он – великий. И как футболист, и как тренер. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Доменико Кришито

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бедный парень. Такой молодой, спортсмен, комсомолец, но слабоумный.

06:50 5 августа