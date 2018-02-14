Доменико Кришито: "Чтобы отыграть отставание от "Локо", нужно выиграть 10 оставшихся матчей"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил мнение, что питерцы должны выиграть все десять оставшихся игр в чемпионате России, чтобы догнать "Локомотив". После 20 туров "Локо" идет на первом месте с 45 очками, "Зенит" занимает второе место с восьмиочковым отставанием.

- Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках, - цитирует "Р-Спорт" Кришито. - Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу.

Да, отставание в 8 очков от "Локомотива" - это серьезно. Чтобы отыграть такую фору у столь серьезного соперника, нужно выиграть все 10 матчей.