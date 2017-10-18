Доменико Кришито: "5:1 со "Спартаком" - фантастический результат"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал, как изменилась команда в этом году и отметил, что победа над "Спартаком" (5:1) - просто фантастический результат.

- В этом году команда сильно изменилась: игроки ушли, много новичков. Они мотивированы показать себя с лучшей стороны, - цитирует Кришито официальный сайт УЕФА. - Они с первых дней поняли, что такое "Зенит" и что в этом году цель - выиграть чемпионат. Мы начали сезон с восьми побед и четрех ничьих, лидируем в турнирной таблице. Пусть так будет и дальше.

Да, мы уверенно стартовали. Это тоже связано с тем, что мы должны выиграть чемпионат. Мы победили дома хорошие команды, такие как "Спартак" и "Терек" [сейчас команда называется "Ахмат"]. Это важные победы. Особенно 5:1 со "Спартаком". Фантастический результат для всех - для болельщиков, для клуба, для нас самих.