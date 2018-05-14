Должны ли Глушаков и Комбаров уйти из "Спартака"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался критиковать ветеранов клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По его словам, оценку за сезон нужно давать всей команде, а Комбаров и Глушаков мало играли в конце сезона не из-за потери мотивации, а по другим причинам.

– Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

– Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

– Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

– (Перебивая.) Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернанду, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо "Спартака". У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

– Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть "Спартак", чтобы команда стала играть лучше?

– Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если "Спартак" провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карреры