Должны ли Глушаков и Комбаров уйти из "Спартака"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался критиковать ветеранов клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По его словам, оценку за сезон нужно давать всей команде, а Комбаров и Глушаков мало играли в конце сезона не из-за потери мотивации, а по другим причинам.
– Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?
– Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.
– Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…
– (Перебивая.) Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернанду, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо "Спартака". У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.
– Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть "Спартак", чтобы команда стала играть лучше?
– Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если "Спартак" провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем. (Сергей ЕГОРОВ)
Millwall82
Ну Денисов тоже Карпина помниться де зеувом обозвал. Это Сарри, у него мата больше чем междометий.
23:18 14 мая
Millwall82
Ну есть компромиссный вариант. Отправить Кутепку, Заболотного, Оздоева и Тарасова, Комбарика и самогонщика в качестве гуманитарной помощи коням. У них все равно со следующего сезона останутся только рекордсмен и дзагоев. А в ЛЧ играть надо. Возможны обновление всех рекордов Спартака в этом турнире.
23:17 14 мая
Митяй.КБ
rusfed 2.0 так вчера Millwall82 поведал тайну всем,что бывший макаронный баклан заднеприводный однако,так что их лучше даже не сравнивать
23:14 14 мая
Ю.Ю.
Как это, своих плоть от плоти, и на выход?
23:14 14 мая
Митяй.КБ
Millwall82 главное супер голеадора Заболотного держите
23:12 14 мая
rusfed 2.0
Манчини своих с болл-боями сравнил. А оба макаронники. Как так? )
23:12 14 мая
Millwall82
Главное Кутепку всегда выпускай)
23:06 14 мая
alex221083
Ну как его не уважать!)
23:04 14 мая