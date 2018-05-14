23:00 14 мая | Футбол — РФПЛ

Должны ли Глушаков и Комбаров уйти из "Спартака"? Отвечает Каррера

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался критиковать ветеранов клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По его словам, оценку за сезон нужно давать всей команде, а Комбаров и Глушаков мало играли в конце сезона не из-за потери мотивации, а по другим причинам.

– Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

– Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

– Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

(Перебивая.) Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернанду, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо "Спартака". У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

– Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть "Спартак", чтобы команда стала играть лучше?

– Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если "Спартак" провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карреры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Millwall82

Ну Денисов тоже Карпина помниться де зеувом обозвал. Это Сарри, у него мата больше чем междометий.

23:18 14 мая

Millwall82

Ну есть компромиссный вариант. Отправить Кутепку, Заболотного, Оздоева и Тарасова, Комбарика и самогонщика в качестве гуманитарной помощи коням. У них все равно со следующего сезона останутся только рекордсмен и дзагоев. А в ЛЧ играть надо. Возможны обновление всех рекордов Спартака в этом турнире.

23:17 14 мая

Митяй.КБ

rusfed 2.0 так вчера Millwall82 поведал тайну всем,что бывший макаронный баклан заднеприводный однако,так что их лучше даже не сравнивать

23:14 14 мая

Ю.Ю.

Как это, своих плоть от плоти, и на выход?

23:14 14 мая

Митяй.КБ

Millwall82 главное супер голеадора Заболотного держите

23:12 14 мая

rusfed 2.0

Манчини своих с болл-боями сравнил. А оба макаронники. Как так? )

23:12 14 мая

Millwall82

Главное Кутепку всегда выпускай)

23:06 14 мая

alex221083

Ну как его не уважать!)

23:04 14 мая

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