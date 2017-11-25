Дольше хет-трика ждали только в трех чемпионатах

Хет-трик нападающего "Тосно" Евгения Маркова в матче 18-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:2) оказался первым в нынешнем чемпионате.
Только в трех чемпионатах игроки не могли забить больше двух мячей за матч дольше. Рекордным стал сезон-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.
Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Тур
|
Матч
|
Минуты
|
2011/12
|
Зенит
|
22
|
Краснодар (д) – 5:0
|
24’, 30’, 79’
|
2007
|
Спартак
|
21
|
Кубань (д) – 4:0
|
2’, 39’, 51’
|
2015/16
|
Урал
|
20
|
Анжи (д) – 4:2
|
10’, 84’, 90+1’
|
2017/18
|
Евгений МАРКОВ
|
Тосно
|
18
|
Арсенал (д) – 3:2
|
61, 79’, 81’
|
2009
|
Спартак
|
17
|
Спартак Н (г) – 4:2
|
6’, 11’, 90’
|
2010
|
ВЕЛЛИТОН
|
Спартак
|
17
|
Локомотив (г) – 3:2
|
18’, 31’, 66’
|
2008
|
ЦСКА
|
13
|
Спартак (г) – 5:1
|
15’, 34’, 44’
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
- Веллитон ди Мораис
- Александр Кержаков
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- Арсенал Тула
- Тосно
- Евгений Марков