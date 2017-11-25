19:00 | Футбол — РФПЛ

Дольше хет-трика ждали только в трех чемпионатах


Хет-трик нападающего "Тосно" Евгения Маркова в матче 18-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:2) оказался первым в нынешнем чемпионате.

Только в трех чемпионатах игроки не могли забить больше двух мячей за матч дольше. Рекордным стал сезон-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.

Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика

Сезон

Игрок

Команда

Тур

Матч

Минуты

2011/12

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит

22

Краснодар (д) – 5:0

24’, 30’, 79’

2007

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Спартак

21

Кубань (д) – 4:0

2’, 39’, 51’

2015/16

Спартак ГОГНИЕВ

Урал

20

Анжи (д) – 4:2

10’, 84’, 90+1’

2017/18

Евгений МАРКОВ

Тосно

18

Арсенал (д) – 3:2

61, 79’, 81’

2009

ВЕЛЛИТОН

Спартак

17

Спартак Н (г) – 4:2

6’, 11’, 90’

2010

ВЕЛЛИТОН

Спартак

17

Локомотив (г) – 3:2

18’, 31’, 66’

2008

ВАГНЕР ЛАВ

ЦСКА

13

Спартак (г) – 5:1

15’, 34’, 44’
Тосно – Арсенал Т

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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