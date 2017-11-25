Дольше хет-трика ждали только в трех чемпионатах

Хет-трик нападающего "Тосно" Евгения Маркова в матче 18-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:2) оказался первым в нынешнем чемпионате.

Только в трех чемпионатах игроки не могли забить больше двух мячей за матч дольше. Рекордным стал сезон-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.

Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика