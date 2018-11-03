"Долой кричалки, свист и дрязги". Назаров поддержал Глушакова, хавбек поставил лайк

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поддержал хавбека красно-белых Дениса Глушакова. Во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0) фанаты освистывали и оскорбляли 31-летнего полузащитника.

- Как ты "Спартак" не сторожи,

Но, все равно, найдутся парни

Забить упрямому "Анжи",

И эти парнем будет Ханни!

Забудем грязь поганых слов,

Долой кричалки, свист и дрязги,

Пусть будет в деле Глушаков,

Чтоб разорвать "Урал" и Глазго! - написал Назаров в своем Инстаграме.

Глушаков поставил лайк под этим постом.

Напомним, Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко были отправлены в дубль экс-главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой после скандала с лайками вокруг поста Назарова, содержавшего критику в адрес итальянского специалиста.

Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября, а Глушаков и Ещенко вернулись в основу.

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