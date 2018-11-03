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"Долой кричалки, свист и дрязги". Назаров поддержал Глушакова, хавбек поставил лайк

Дмитрий Назаров. Фото Александр Федоров, "СЭ" Пост Дмитрия Назарова в поддержку Глушакова. Фото Инстаграм Дмитрия Назарова
Дмитрий Назаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный актер и болельщик "Спартака"  Дмитрий Назаров поддержал хавбека красно-белых Дениса Глушакова. Во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0) фанаты освистывали и оскорбляли 31-летнего полузащитника.

- Как ты "Спартак" не сторожи,
  Но, все равно, найдутся парни
  Забить упрямому "Анжи",
  И эти парнем будет Ханни!
  Забудем грязь поганых слов,
  Долой кричалки, свист и дрязги,
  Пусть будет в деле Глушаков,
  Чтоб разорвать "Урал" и Глазго! - написал Назаров в своем Инстаграме.

Глушаков поставил лайк под этим постом.

Напомним, Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко были отправлены в дубль экс-главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой после скандала с лайками вокруг поста Назарова, содержавшего критику в адрес итальянского специалиста. 

Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября, а Глушаков и Ещенко вернулись в основу.

Спартак - Урал

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