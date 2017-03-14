Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб, информирует пресс-служба армейцев. 68-летний специалист занял пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКА.
Наставником красно-синих Долматов работал с 1998 по 2000 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в 1998 году и третье в 1999-м.
Олег Долматов вернулся в #ЦСКА в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы. С возвращением, Олег Васильевич! pic.twitter.com/b5juse3cTg– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 марта 2017 г.
Солитон Оренбург
Первая хорошая новость за сегодня. Всегда ему симпатизировал. При этом относясь к самим армейцам вобщем-то нейтрально
14:10
Vlаdimir
Хорошая новость, хороший специалист.
13:26