13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Долматов вернулся в ЦСКА

0
0
0
0
2

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб, информирует пресс-служба армейцев. 68-летний специалист занял пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКА.

Наставником красно-синих Долматов работал с 1998 по 2000 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в 1998 году и третье в 1999-м.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Солитон Оренбург

Первая хорошая новость за сегодня. Всегда ему симпатизировал. При этом относясь к самим армейцам вобщем-то нейтрально

14:10

Vlаdimir

Хорошая новость, хороший специалист.

13:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ