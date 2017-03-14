Долматов вернулся в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб, информирует пресс-служба армейцев. 68-летний специалист занял пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКА.

Наставником красно-синих Долматов работал с 1998 по 2000 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в 1998 году и третье в 1999-м.