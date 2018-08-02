Долгожданный новичок ЦСКА сфотографировался на "ВЭБ Арене"

27-летний новичок ЦСКА Абель Эрнандес сфотографировался на фоне домашнего стадиона клуба. Накануне стало известно, что уругвайский форвард заключил 3-летний контракт с армейцами.







Предыдущим клубом Эрнандеса был "Халл Сити". С 2014 года он провел за "тигров" 110 матчей, забив 39 мячей. В прошлом сезоне он провел из-за травмы всего 10 игр, в которых забил 8 голов.

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