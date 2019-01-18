Долг российских клубов за 10 лет вырос на 46 процентов

Чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос на 46 процентов – до 515 миллионов евро, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА. Данный показатель является четвертым по величине в Европе.

Его значение выше у клубов Италии, Англии и Турции. В отчете УЕФА отмечается, что часть долга российских клубов "связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения".

При расчете чистого долга учитывается зачет сумм банковских овердрафтов, кредитов и прочих займов.

Расчет происходит согласно определению правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей.