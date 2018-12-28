Доходы "Спартака" от билетов и абонементов составили почти миллиард рублей

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2017/18. Доходы от продажи билетов и абонементов составили 994 миллиона 565 тысяч рублей. Это более чем на 400 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне (579, 391 миллиона).

Доход от продажи вип-лож составил 487,804 миллиона рублей. Доходы от телевизионных прав - 1 826 446 миллиона. Заработок от торговых операций составил 222,700 миллиона рублей.

Доходы от аренды помещений и лицензирования - 63,172 и 29,794 миллиона рублей соотвественно.

Другие доходы - 206,922 миллиона.

В сезоне-2017/18 красно-белые под руководством Массимо Карреры выиграли Суперкубок России и стали бронзовыми призерами в РПЛ.

Подробно с отчетностью можно ознакомиться по ссылке.