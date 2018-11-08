Дочери Карреры поблагодарили болельщиков "Спартака"

Дочери бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа и Мартина поблагодарили болельщиков команды, которые провожали ее отца перед возвращением в Италию.
– Когда люди так любят тебя, ты побеждаешь! Спасибо, – говорится в их сообщении.
Напомним, итальянец был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Вместе с командой он ранее выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Как Каррера улетал домой. Трансляция из аэропорта
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kak-karrera-uletal-domoy-translyaciya-iz-aeroporta-1476792/
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