13:51 | Футбол — РПЛ

Дочери Карреры поблагодарили болельщиков "Спартака"

Инстаграм Франчески Карреры. Фото Инстаграм Франчески Карреры.
Инстаграм Франчески Карреры. Фото Инстаграм Франчески Карреры.
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Дочери бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа и Мартина поблагодарили болельщиков команды, которые провожали ее отца перед возвращением в Италию.

– Когда люди так любят тебя, ты побеждаешь! Спасибо, – говорится в их сообщении.

Напомним, итальянец был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Вместе с командой он ранее выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Как Каррера улетал домой. Трансляция из аэропорта

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kak-karrera-uletal-domoy-translyaciya-iz-aeroporta-1476792/

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