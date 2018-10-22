Дочь Карреры вспоминает чемпионство "Спартака"

Младшая дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своими родителями и сестрой Франческой в день, когда красно-белые получили трофей чемпионов страны.

- Самое красивое воспоминание о великолепном опыте, - подписала пост Мартина.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

54-летний Каррера возглавил "Спартак" в середине 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку. Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

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