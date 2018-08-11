23:10 | Футбол — РПЛ

Дочь Карреры следит за матчами "Спартака". Несмотря на 7-часовую разницу во времени

Инстаграм Франчески Карреры.
Инстаграм Франчески Карреры.

Дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа в своем Инстаграме поделилась видео, на котором она следит за матчем 3-го тура РПЛ между московской командой и "Анжи" с указанием местного времени - 3:34.

Франческа Каррера живет в Сиднее. Разница между австралийским и московским временем составляет 7 часов. Но для дочери тренера "Спартака" это не помеха - она следит за матчами команды своего отца даже ночью.

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
Материалы других СМИ