Дочь Карреры разместила фотографии семьи с чемпионским кубком

Дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина разместила на своей странице в Инстаграм фотографии с кубком чемпионата России. На снимках также присутствуют еще одна дочь итальянского специалиста Франческа и его жена Пинни. На одной из фотографий все празднующие надели красно-белые футболки с фамилией тренера и номером один.

Напомним, под руководством Карреры "Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кубок команде вручили после домашнего матча 29-го тура с "Тереком" (3:0) в среду.