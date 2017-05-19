 Дочь Карреры разместила фотографии семьи с чемпионским кубком. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
03:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дочь Карреры разместила фотографии семьи с чемпионским кубком

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Дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина разместила на своей странице в Инстаграм фотографии с кубком чемпионата России. На снимках также присутствуют еще одна дочь итальянского специалиста Франческа и его жена Пинни. На одной из фотографий все празднующие надели красно-белые футболки с фамилией тренера и номером один.

Напомним, под руководством Карреры "Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кубок команде вручили после домашнего матча 29-го тура с "Тереком" (3:0) в среду.

 

SPARTAK ♥️🥇🏆

Публикация от Martina Carrera ♡ (@martina_carrera) Май 18 2017 в 2:45 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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