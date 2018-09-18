Дочь Карреры поблагодарила болельщиков "Спартака" за поддержку отца

Дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа в своем Инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку. Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

"Спасибо за ваши прекрасные сообщения! Вы - лучшие болельщики в мире! Спасибо", - написала Франческа Каррера в Сториз своего Инстаграма.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.

Все о чемпионате России - здесь