"Добро пожаловать, Дядя Федор". Тарасов сделал селфи со Смоловым

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опубликовал в Инстаграме селфи с новичком команды Федором Смоловым. Фото подписано так: "Добро пожаловать, Дядя Федор".

В четверг, 9 июля, "Локомотив" объявил о переходе Смолова сценой из "Простоквашино", где Кот Матроскин встречает Дядю Федора со словами: "Ура, наконец-то мой любимый Дядя Федор приехал!".

По информации "СЭ", железнодорожники заплатили "Краснодару" за Смолова 9 миллионов евро, а 28-летний игрок заключил с железнодорожниками 4-летнее соглашение.

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