Добрейшее утро Кержакова. Фото

Бывший нападающий "Зенита", тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился фотографией со своими сыновьями.

- Добрейшего! Больше позитива! Дети - это счастье, - написал футболист в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что экс-футболист опубликовал в Инстаграме эмоциональный пост о решении Петроградского суда Санкт-Петербурга по опеке за его младшим сыном, Артемием, в ходе бракоразводного процесса. Третий ребенок форварда родился в его браке с Миланой Тюльпановой.

Милана стала женой Кержакова в июне 2015 года, тогда ей был 21 год, футболисту – 32. 10 апреля 2017-го у пары родился сын, это произошло через шесть дней после трагической смерти отца супруги, сенатора Вадима Тюльпанова. Через некоторое время в СМИ появились сообщения, что Александр и Милана не живут вместе.

В мае информация подтвердилась, при этом Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана супруга – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

Марина Дубровская, адвокат Миланы, заявила, что не намерена оставлять без внимания публикацию экс-форварда в Инстаграме.

"Приставы и органы опеки вырвут ребенка у меня из рук?!" Эмоциональный пост Александра Кержакова о разводе с Миланой Тюльпановой