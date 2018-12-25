"Добра, люд честной!" Нейромонах Феофан поздравил фанатов "Зенита" с Новым годом

"Зенит" на своем официальном youtube-канале разместил видео, на котором известный питерский исполнитель Нейромонах Феофан поздравляет болельщиков сине-бело-голубых с Новым годом.

- Добра, люд честной! Хотелось бы поздравить с Новым годом футбольный клуб "Зенит", всех болельщиков и жителей нашего родного любимого города, - сказал Феофан, исполнив песню.

Кроме того, сотрудников "Зенита" поздравил с Новым годом известный рэпер Гарри Топор.

- Хочу поздравить свою любимую команду с наступающим Новым годом! В первую очередь мое поздравление направлено не футболистам, а всем тем людям, которые находятся в тени всех успехов: физиотерапевтам, агрономам, преподавателям в детских школах, маркетинговому отделу, аналитическому отделу, скаутам. Надеюсь, в этом сезоне мы покажем самый крутой результат, - сказал Гарри Топор.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь