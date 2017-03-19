До повторения личного рекорда Акинфееву осталось полтайма

После матча с "Тереком" сухая серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева достигла 693 минут. Лишь шесть вратарей в истории чемпионата России сохраняли ворота своей команды в неприкосновенности дольше. Рекорд турнира принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999 и 2000 годах не пропускал 939 минут. До повторения личного достижения, установленного в 2008 году, Акинфееву осталось 24 минуты. Если голкипер армейцев отыграет на ноль еще в домашнем матче с "Крыльями", то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серия. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России