20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

До повторения личного рекорда Акинфееву осталось полтайма

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После матча с "Тереком" сухая серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева достигла 693 минут. Лишь шесть вратарей в истории чемпионата России сохраняли ворота своей команды в неприкосновенности дольше. Рекорд турнира принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999 и 2000 годах не пропускал 939 минут. До повторения личного достижения, установленного в 2008 году, Акинфееву осталось 24 минуты. Если голкипер армейцев отыграет на ноль еще в домашнем матче с "Крыльями", то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серия. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Год

Минуты

Кто прервал

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016-2017

693

-

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011/12

663

Владимир ДЯДЮН Рубин
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КОММЕНТАРИИ (6)
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HTIRLIC

Платоша - дурачок маленький. Иди к школе готовься.

21:38

shpasic

а что, за личный рекорд сухой серии нам премию дадут?

21:29

сабзеро

Платоша, а какой твой вечный рекорд? Ну мне так, чисто поржать.

21:16

Платошкин Андрей

маленький пони мейнстрим, значение этого слова хоть знаешь?? Чудило, я тебя не оскорблял.

21:12

маленький пони

а тебе за это премию дадут, если он 50 матчей пропустит в лч? умиляют меня подобного рода дурачки. которые подхватили сей мейнстрим и думают что это смешно! тяжело наверное быть идиотом.!))

21:03

Платошкин Андрей

Болею за ЦСКА только для того чтобы они в ЛЧ вышли. Игорек должен побить полтинник!!! Вот его вечный рекорд.

20:59

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