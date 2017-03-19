До повторения личного рекорда Акинфееву осталось полтайма

После матча с "Тереком" сухая серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева достигла 693 минут. Лишь шесть вратарей в истории чемпионата России сохраняли ворота своей команды в неприкосновенности дольше. Рекорд турнира принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999 и 2000 годах не пропускал 939 минут. До повторения личного достижения, установленного в 2008 году, Акинфееву осталось 24 минуты. Если голкипер армейцев отыграет на ноль еще в домашнем матче с "Крыльями", то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серия. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Год
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016-2017
|
693
|
-
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Локомотив
|
2011/12
|
663
|
Владимир ДЯДЮН Рубин
HTIRLIC
Платоша - дурачок маленький. Иди к школе готовься.
21:38
shpasic
а что, за личный рекорд сухой серии нам премию дадут?
21:29
сабзеро
Платоша, а какой твой вечный рекорд? Ну мне так, чисто поржать.
21:16
Платошкин Андрей
маленький пони мейнстрим, значение этого слова хоть знаешь?? Чудило, я тебя не оскорблял.
21:12
маленький пони
а тебе за это премию дадут, если он 50 матчей пропустит в лч? умиляют меня подобного рода дурачки. которые подхватили сей мейнстрим и думают что это смешно! тяжело наверное быть идиотом.!))
21:03
Платошкин Андрей
Болею за ЦСКА только для того чтобы они в ЛЧ вышли. Игорек должен побить полтинник!!! Вот его вечный рекорд.
20:59