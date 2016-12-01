23:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

До "Локо" шесть голов за тайм забивали "Шинник" и ЦСКА

0
0
0

"Локомотив" стал третьей командой, которой удалось в матче чемпионата России забить шесть голов в течение одного тайма. За 31 минуту железнодорожники превратили 0:1 в матче с "Томью" в 6:1.

Ранее в чемпионатах России только "Шинник" и ЦСКА отмечались шестью голами в одном тайме. 9 июля 2002 года ярославцы дома разгромили "Анжи" со счетом 6:0. На 48-й минуте счет открыл Евгений Лосев, затем отличились Виктор Берко, Дмитрий Хомуха и Дмитрий Васильев (трижды). А 20 сентбря 2015 года армейцы благодаря дублям Сейду Думбья и Ахмеда Мусы и голам Кирилла Панченко и Зорана Тошича преобразовали 0:3 в игре с "Мордовией" в победу 6:4. (Кирилл БУРДАКОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ