До конца мая "Крылья Советов" продлят контракт с Тихоновым

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о ситуации с соглашением главного тренера Андрея Тихонова. Перед началом сезона-2016/17 47-летний специалист заключил с волжанами договор по схеме "1+1", опция продления трудовых отношений пока не активирована.

- Мы встречались с Тихоновым - обсудили детали, остались технические моменты, так что до конца мая должны подписать контракт, - заметил Шашков. - Заинтересованность в сотрудничестве есть и у нас, и у Андрея. На следующей неделе ждем его в Самаре.

Ранее СМИ сообщили об интересе к Тихонову со стороны "Уфы": в Башкирии его рассматривают как замену Сергею Семаку, который провел предметные переговоры с "Зенитом".

В первенстве ФНЛ-2017/18 "Крылья Советов" заняли второе место и вышли в премьер-лигу. (Андрей СИЗЯКИН)