До Дриусси от Лунева по носу получал Дзюба. Видео

Сборная России в Твиттере отреагировала на шуточный ролик, размещенный в социальных сетях "Зенита" - в нем вратарь команды Андрей Лунев дал щелбан по носу форварду Себастьяну Дриусси.

В видеозаписи сборной показан аналогичный спор между голкипером и форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

"Мы-то знаем, где и с кем Андрей Лунев оттачивал это мастерство", - говорится в подписи к ролику.