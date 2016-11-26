До Дасаева Акинфееву остался всего один сухой матч

Не пропустив в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0), вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 251-й сухой матч в своей карьере. Таким образом, голкипер армейцев вплотную приблизился к Ринату Дасаеву, являющемуся рекордсменом среди отечественных вратарей по числу матчей на ноль. Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 157 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей
|
Вратарь
|
Клубы
|
Чемпионат
|
Кубок*
|
Еврокубки
|
Сборная
|
Иностранные клубы
|
Всего
|
1. Ринат ДАСАЕВ
|
Спартак, Севилья
|
147
|
19
|
19
|
47
|
20
|
252
|
2. Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
157
|
21
|
28
|
45
|
0
|
251
|
3. Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо
|
136
|
15
|
19
|
7
|
37
|
214
|
4. Евгений РУДАКОВ
|
Динамо К
|
143
|
14
|
25
|
24
|
-
|
206
|
5. Лев ЯШИН
|
Динамо М
|
160
|
18
|
-
|
25
|
-
|
203
* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Да согласен чемп согаса и СССР две большие разницы и ставить этого в один ряд с лучшими.даже не обсуждается Худший вратарь лч .Ч.М 2014 у Рината таких косяков не было,а у этого г.... в воротах ещё увидим и не мало.
19:13
Гантэр
Какие они смешные болелы Спартака.
19:11
футбол_2018
А до рекорда по пропущенным в Л Ч ? Сколько?
19:05
serzheo
Ну правильно, если пенальти, как сегодня , не ставить, можно и в космос улететь)))
18:09
эстонский армеец
Советское время надо оставить в стороне - тогда и споров будет меньше! А, если считают все матчи вратарей советских и российских, тогда и мячи забитые игроками( клуб Федотова) надо вернуть в таблицу!
18:04
РусланИ
в 1988 году Дасаев был признан лучшим вратарем мира. Этот титул сухаряну никогда не достанется. А то, что сухих матчей много, так в чемпионате СССР не было команд, вроде Мордовии.
18:01
Revolf
СЭ, учите матчасть. Акинфеев давно превзошёл дасаева по количеству сухих матчей. Просто спартаковское лобби в лице "уважаемых ветеранов" искусственно завышает показатели дасаева. Фактически выдумывает ему показатели, которых не было - всякие севильские матчи и тд.
17:57
shu111
До Рината ему как до космоса. Джанаев - наше всё.
17:56
Айртон
А до признания "Лучший вратарь мира" у него сколько матчей осталось?))
17:51
shpasic
скоро ещё один рекорд падёт!
17:42
Платошкин Андрей
Да, Игорек, еще тот покоритель Мордовий.
17:39
Ivenhoe
У Яшина не было столько разных международных турниров, их тогда просто не было.
17:33