17:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

До Дасаева Акинфееву остался всего один сухой матч

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Не пропустив в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0), вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 251-й сухой матч в своей карьере. Таким образом, голкипер армейцев вплотную приблизился к Ринату Дасаеву, являющемуся рекордсменом среди отечественных вратарей по числу матчей на ноль. Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 157 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей

Вратарь

Клубы

Чемпионат

Кубок*

Еврокубки

Сборная

Иностранные клубы

Всего

1. Ринат ДАСАЕВ

Спартак, Севилья

147

19

19

47

20

252

2. Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

157

21

28

45

0

251

3. Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо

136

15

19

7

37

214

4. Евгений РУДАКОВ

Динамо К

143

14

25

24

-

206

5. Лев ЯШИН

Динамо М

160

18

-

25

-

203

* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Да согласен чемп согаса и СССР две большие разницы и ставить этого в один ряд с лучшими.даже не обсуждается Худший вратарь лч .Ч.М 2014 у Рината таких косяков не было,а у этого г.... в воротах ещё увидим и не мало.

19:13

Гантэр

Какие они смешные болелы Спартака.

19:11

футбол_2018

А до рекорда по пропущенным в Л Ч ? Сколько?

19:05

serzheo

Ну правильно, если пенальти, как сегодня , не ставить, можно и в космос улететь)))

18:09

эстонский армеец

Советское время надо оставить в стороне - тогда и споров будет меньше! А, если считают все матчи вратарей советских и российских, тогда и мячи забитые игроками( клуб Федотова) надо вернуть в таблицу!

18:04

РусланИ

в 1988 году Дасаев был признан лучшим вратарем мира. Этот титул сухаряну никогда не достанется. А то, что сухих матчей много, так в чемпионате СССР не было команд, вроде Мордовии.

18:01

Revolf

СЭ, учите матчасть. Акинфеев давно превзошёл дасаева по количеству сухих матчей. Просто спартаковское лобби в лице "уважаемых ветеранов" искусственно завышает показатели дасаева. Фактически выдумывает ему показатели, которых не было - всякие севильские матчи и тд.

17:57

shu111

До Рината ему как до космоса. Джанаев - наше всё.

17:56

Айртон

А до признания "Лучший вратарь мира" у него сколько матчей осталось?))

17:51

shpasic

скоро ещё один рекорд падёт!

17:42

Платошкин Андрей

Да, Игорек, еще тот покоритель Мордовий.

17:39

Ivenhoe

У Яшина не было столько разных международных турниров, их тогда просто не было.

17:33

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