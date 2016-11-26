До Дасаева Акинфееву остался всего один сухой матч

Не пропустив в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0), вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 251-й сухой матч в своей карьере. Таким образом, голкипер армейцев вплотную приблизился к Ринату Дасаеву, являющемуся рекордсменом среди отечественных вратарей по числу матчей на ноль. Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 157 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей

Вратарь Клубы Чемпионат Кубок* Еврокубки Сборная Иностранные клубы Всего 1. Ринат ДАСАЕВ Спартак, Севилья 147 19 19 47 20 252 2. Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 157 21 28 45 0 251 3. Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо 136 15 19 7 37 214 4. Евгений РУДАКОВ Динамо К 143 14 25 24 - 206 5. Лев ЯШИН Динамо М 160 18 - 25 - 203

* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России