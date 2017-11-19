До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384 минуте. Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
Минуты
|
1997
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
384
|
2017/18
|
Роберто МАНЧИНИ
|
384
|
2000
|
Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ
|
353
|
2006
|
Дик АДВОКАТ
|
347
|
2001
|
Юрий МОРОЗОВ
|
346
|
2016/17
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
320
|
2005
|
Властимил ПЕТРЖЕЛА
|
303
|
1998
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
274
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Интересно, хтой--то начал в ного/мяче секунды считать????
20:01
kirillfilin1977
Ну, если считать по секундам, то ещё неизвестно, на какой секунде закончилась предыдущая 384-минутная серия. Так что очень может быть, что рекорд таки есть.
19:44
monchuchak
Гол-то с пенальти. А с игры анти-рекорд продолжает расти.
19:44
budulay1974
А тебе что болельщики "СПАРТАКА" плохого сделали это раз?? Во вторых почему это мы должны истерить?? В третьих , у каждой команды есть свои антирекорды и ничего в этом ужасного нет. Поздно или рано каждый рекорд и антирекорд обновляется такова жизнь. Так было,есть и будет всегда.
19:42
ravilius777
тут и поросем не надо быть, договорняк очередной, если будет нужно они еще пару раз без надобности прыгнут в ноги в своей штрафной
19:38
SSergey
Subulcus Вангую истерику поросят про судейство =)) 19:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Этим уже никого не удивишь!
19:38
Subulcus
Вангую истерику поросят про судейство =))
19:33