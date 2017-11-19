19:29 | Футбол — РФПЛ

До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384 минуте. Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России

Сезон

Тренер

Минуты

1997

Анатолий БЫШОВЕЦ

384

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

384

2000

Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ

353

2006

Дик АДВОКАТ

347

2001

Юрий МОРОЗОВ

346

2016/17

Мирча ЛУЧЕСКУ

320

2005

Властимил ПЕТРЖЕЛА

303

1998

Анатолий БЫШОВЕЦ

274

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Интересно, хтой--то начал в ного/мяче секунды считать????

20:01

kirillfilin1977

Ну, если считать по секундам, то ещё неизвестно, на какой секунде закончилась предыдущая 384-минутная серия. Так что очень может быть, что рекорд таки есть.

19:44

monchuchak

Гол-то с пенальти. А с игры анти-рекорд продолжает расти.

19:44

budulay1974

А тебе что болельщики "СПАРТАКА" плохого сделали это раз?? Во вторых почему это мы должны истерить?? В третьих , у каждой команды есть свои антирекорды и ничего в этом ужасного нет. Поздно или рано каждый рекорд и антирекорд обновляется такова жизнь. Так было,есть и будет всегда.

19:42

ravilius777

тут и поросем не надо быть, договорняк очередной, если будет нужно они еще пару раз без надобности прыгнут в ноги в своей штрафной

19:38

SSergey

Subulcus Вангую истерику поросят про судейство =)) 19:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Этим уже никого не удивишь!

19:38

Subulcus

Вангую истерику поросят про судейство =))

19:33