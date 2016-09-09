До аншлага ЦСКА осталось продать всего 600 билетов

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов рассказал о том, что ожидается в субботу на первом матче армейцев на новом стадионе. Официальный дебют красно-синих на "Арене ЦСКА" состоится в игре 6-го тура чемпионата России против "Терека".

– Сколько ожидается зрителей?

– По последней информации, осталось продать всего 600 билетов. Рассчитываем на аншлаг. Кассы будут работать до конца первого тайма. Но, думаю, все билеты раскупят задолго до этого. Что касается гостевого сектора, то "Терек" запросил 100 билетов.

– Когда начнется церемония открытия стадиона?

– В 19.45. Поэтому призываем болельщиков приходить заранее.

– Она будет проходить только на стадионе или на прилегающей к арене территории?

– Внутри стадиона. Поэтому желательно, чтобы в 19.45 болельщики заняли свои места.

– Кто будет выступать?

– Не могу сказать, так как это не моя тайна. Надеюсь, все будет красиво.

– Предполагается ли салют?

– На первом домашнем матче ЦСКА будет звучать гимн Российской Федерации. Его будут исполнять, но вот кто – тоже пока секрет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)