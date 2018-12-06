Дмитрию Балашову – 50!

Сегодня генеральному директору тульского "Арсенала" Дмитрию Балашову исполняется 50 лет.

Балашов давно и успешно трудится в российском футболе на руководящих должностях. Завершив карьеру в "Химках", он остался в клубе и работал в менеджменте. Далее были "Динамо" и "Локомотив" (пост начальника команды) и "Анжи".

Есть в резюме юбиляра и строчка "зарубежный опыт" – Балашов занимал пост генерального менеджера итальянской "Венеции".

В "Арсенале" Дмитрий Викторович работает уже более двух лет. За это время клуб выработал стратегию развития, отлажена оперативная и трансферная деятельность, а команда достаточно успешно выступает в РПЛ. Сам Балашов регулярно высказывается, в том числе и на ресурсах "СЭ", по злободневным проблемам российского футбола.

Поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья и успехов в работе!