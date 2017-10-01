Дмитрий Живоглядов: "Вернблум наткнулся на шип и распорол себе ногу"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после гостевого матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) отметил, что хавбек армейцев Понтус Вернблум наткнулся на шип и распорол себе ногу. По словам Живоглядова, его команда не смогла создать по-настоящему голевых моментов в этой встрече.

– Сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице, – сказал Живоглядов. – С 12-го по 7-е место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жесткая и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно играть, атаковать и прессинговать. Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то там Акинфеев играл хорошо.

– По вашему мнению, пенальти был?

– Не знаю. Главное, что наш вратарь вытащил, он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент, вот и все.

– Видели, что произошло с Вернблумом?

– Видел. Он наткнулся на шип и распорол себе ногу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа"