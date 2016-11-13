Дмитрий Живоглядов: "С ЦСКА всегда приятно играть"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов в преддверии матча 14-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что отсутствие дисквалифицированного Азамата Засеева не должно повлиять на уровень игры его команды. Встреча состоится 19 ноября в Махачкале. Накануне клуб из столицы Башкирии победил в контрольном матче ЦСКА (1:0).

- Настрой на "Анжи" только один – нужно ехать и добиваться там победы, - цитирует "Р-Спорт" Живоглядова. - Отсутствие Засеева, я думаю, не скажется, поскольку игроки в команде умеют заменять друг друга. "Анжи" - очень хорошая команда, с хорошим подбором игроков, очень неуступчивая, особенно когда играет дома, в Махачкале. Кому-то одному внимание уделять не будем, поскольку у них хорошая команда с квалифицированными игроками, да и к тому же нужно сначала узнать, кто выйдет на поле в матче.

С ЦСКА всегда приятно играть. В плане игровой практики команды эта игра стала очень хорошей практикой, поскольку во время перерыва на сборную надо было сыграть матч, чтобы не потерять игровой тонус, ритм. Никто даже не опасался травмироваться в таких условиях, поскольку нам в такую погоду играть еще четыре тура.