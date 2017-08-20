Дмитрий Живоглядов: "Раздевалки перед игрой "Динамо" - "Уфа" не перепутал"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что тепло пообщался со своими бывшими одноклубниками перед игрой. Футболист подчеркнул, что начало встречи "Уфе" не удалось.

– Перепутал ли я раздевалки перед игрой? Нет (смеется). Тепло со всеми пообщался, но боевой настрой сохранил. Мы отталкиваемся от своей игры, а не действий "Динамо". Да, сначала соперник нас немного поддавил, мы не вошли в игру, но потом выровняли и забили в конце первого тайма.

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"