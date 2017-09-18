Дмитрий Живоглядов: "Пенальти? Пусть момент разбирают соответствующие органы"

Защитник "Уфа" Дмитрий Живоглядов после поражения в гостевом матче 10-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:3) подчеркнул, что в этой встрече сине-бело-голубые полностью переиграли его команду.

- Покинул ли мяч поле в эпизоде с пенальти?

- Что сейчас говорить? Все прошло. Пусть соответствующие органы разбирают момент.

- В прошлом матче вы говорили, что, может, у игроков что- то поменяется в голове. Поменялось ли?

- "Зенит" сегодня переиграл нас. Превосходил во всех компонентах. Поэтому и победил. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"