Дмитрий Живоглядов: "Пенальти? Пусть момент разбирают соответствующие органы"

Защитник "Уфа" Дмитрий Живоглядов после поражения в гостевом матче 10-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:3) подчеркнул, что в этой встрече сине-бело-голубые полностью переиграли его команду.
- Покинул ли мяч поле в эпизоде с пенальти?
- Что сейчас говорить? Все прошло. Пусть соответствующие органы разбирают момент.
- В прошлом матче вы говорили, что, может, у игроков что- то поменяется в голове. Поменялось ли?
- "Зенит" сегодня переиграл нас. Превосходил во всех компонентах. Поэтому и победил. (Артем РЯБОВОЛ)
Mao11
Пенальти назначен неправильно, за такую работу надо наказать помощника на линии и естественно судью в поле, там мяч дважды покинул поле во время подачи углового в первый раз и после еще раз от спины защитника. Зенит не нуждается в такой "помощи" от судей и тем более от палок в колесах в некоторых матчах, Будогосского в отставку, не справляется со своими обязанностями!!!
23:17