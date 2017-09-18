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22:59 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Живоглядов: "Пенальти? Пусть момент разбирают соответствующие органы"

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Момент с назначением пенальти на 20-й минуте матча "Зенит" - "Уфа".Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?

Защитник "Уфа" Дмитрий Живоглядов после поражения в гостевом матче 10-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:3) подчеркнул, что в этой встрече сине-бело-голубые полностью переиграли его команду.

- Покинул ли мяч поле в эпизоде с пенальти?

- Что сейчас говорить? Все прошло. Пусть соответствующие органы разбирают момент.

- В прошлом матче вы говорили, что, может, у игроков что- то поменяется в голове. Поменялось ли?

- "Зенит" сегодня переиграл нас. Превосходил во всех компонентах. Поэтому и победил. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mao11

Пенальти назначен неправильно, за такую работу надо наказать помощника на линии и естественно судью в поле, там мяч дважды покинул поле во время подачи углового в первый раз и после еще раз от спины защитника. Зенит не нуждается в такой "помощи" от судей и тем более от палок в колесах в некоторых матчах, Будогосского в отставку, не справляется со своими обязанностями!!!

23:17